Una nuevo viernes de estrenos musicales arribó a todas las plataformas digitales y por lo mismo, aquí te mostramos los esperados lanzamientos.

La cantante chilena, Lua Lacruz, nos presenta un avance de su próximo EP en colaboración con Universal Music México, la artista reconocida como una prometedora figura del pop que fusiona hábilmente elementos de soul, R&B y ritmos urbanos, lanza su último sencillo titulado “TKM“.

Esta nueva canción, ya accesible en diversas plataformas de música y YouTube, cautivará al público con su potente mensaje dedicado a aquellos que han intentado minimizar sus aspiraciones en el ámbito musical.

Al respecto, Lua señala que escribió “TKM” cuando en sus inicios comenzó a notar que algunas personas de su entorno la miraban diferente y no de buena manera. “Cuando empiezas a plantear una carrera artística, te ves expuesta a que te tilden de ridícula o si haces algo distinto a lo tradicional te juzgan por salir de lo que ‘debiese ser’, y no es que no me lo esperara, pero sí a veces hay gente que decepciona”, expresa la cantante.

Escucha la canción a continuación

Por otra parte, con una trayectoria en constante crecimiento, Benja Valencia regresa a la escena musical con “ARROMÁNTICA”, un proyecto en el que cuenta con la destacada colaboración de El Bai y Tunechikidd. Esta canción, ya disponible en varias plataformas de música y YouTube, representa otro paso sólido en la prometedora carrera del artista, quien se posiciona como uno de los exponentes más destacados de la nueva generación de la música urbana en su país.

En relación a este sencillo, Benja comenta: “Es una canción que vuelve a mostrar mi faceta más enérgica y menos romántica; queríamos que fuera ideal para la pista de baile y qué mejor manera que contar con la colaboración de El Bai y Tunechikidd”.

“ARROMÁNTICA” fue producida por Criss J, un reconocido productor chileno que ha colaborado con varios artistas de renombre, como Pailita, King Savagge, Harry Nach, Franco “El Gorila” y Tunechikidd, entre otros.

Escucha la canción a continuación