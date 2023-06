Gran Hermano Chile ya tuvo a uno de sus primeros eliminados y es que a tan solo una semana de encontrarse en la casa estudio de Buenos Aires, Benjamin Lagos tuvo que dejar el encierro por la decisión del público.

Es por esto que los últimos días se ha dedicado a realizar diferentes entrevistas contando su experiencia en la casa del reality más famoso de todo el mundo. Fue en una de ellas en las que aclaró una de sus más curiosas y conocidas frases por las que ha sido molestado en redes sociales.

¿Se levanta a las 4:59 am o no?

Una de las cosas por las que más se trolleo a Benja en redes sociales fue por la frase que dijo en el video de presentación de Gran Hermano en el que destacaba que:

“Me levanto temprano, a las 4:59 horas. Supuestamente a las 05:00 se levanta la gente exitosa… y yo soy el tipo de persona que le gana a la gente exitosa“.

Debido a esta frase y a que finalmente el primer día no se levantó a las 4:59 am de la mañana, es que muchos en redes sociales lo trataron de chanta. Ahora, en una reciente entrevista a Página 7, el tiktoker no se complicó demasiado y aclaró este hecho.

“La asociación a la palabra meme es desde el tono de la risa y me lo tomo con humor. Adentro de la casa se pierde la percepción de todo, del tiempo… no sabemos en ningún momento qué hora es“, explicó.

“A uno casi se le imposibilita levantarse a una hora. Yo puedo asumir que me estoy levantando temprano o tarde, solo por cómo veo la luz, pero al final del día, no sé qué hora es“, agregó al medio.

“Más que levantarse a las 5 de la mañana, porque a esa hora vaya a pasar algo, el mensaje es tratar de tener el hábito de un sueño saludable, porque un gran parte del día la pasamos durmiendo“, reflexionó.