Fue amigo de Bender en Futurama: El reconocido cantante que llega a Chile y no te puedes perder

Una buena noticia recibieron hace algunos días los fans de Beck en Chile, luego de que Lotus anunció que el reconocido artista arribará a territorio nacional el próximo 28 de noviembre, en donde se presentará en el Teatro Caupolicán con todos sus grandes éxitos.

La venta de entradas está disponible a través de Sistema Punto Ticket y los valores van desde los $51.750 por la ubicación Platea Alta, hasta los $115.000 con cargo incluido, correspondiente a la ubicación Palco. INGRESA AQUÍ PARA ADQUIRIR TUS TICKETS.

Con temas como Loser, Where It’s At, Super Cool, Devils Haircut, Dreams y Lost Cause, el artista goza con una gran fama que se extiende por más de 30 años, con su sonido experimental, el cantante, compositor y multinstrumentista de Estados Unidos, ha sido nominado a distintos premios internacionales, como los Grammy Awards, en donde ha obtenido 6 galardones, entre ellos Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Álbum de Rock.

Asimismo, el artista cuenta con una icónica participación en una de las series animadas más exitosas de las últimas décadas, Futurama, en donde Beck hizo un recordado cameo.

Beck en Futurama

El artista participó en el capítulo Bendin’ in the Wind correspondiente al capítulo 13 de la tercera temporada estrenado el 2001, en donde Bender es llevado de urgencia a un hospital, donde el médico le informa que nunca más se moverá.

Cae en una depresión, pero revive al descubrir que la cabeza incorpórea de Beck está en la cama de al lado, después de haberse registrado para que le colocaran un cuerpo de maniquí.

Beck le presta a Bender un par de brazos robóticos montados en el cuello, que Bender usa para raspar su pecho destrozado, y lo invita a unirse a la gira de Beck como instrumentista de tablas de lavar.

Mientras está de gira, Bender se siente insultado por el trato dado a otros robots averiados y escribe una canción sobre ellos. Junto con Beck, decide organizar un concierto benéfico en San Francisco para ayudar a otros como él.

Revisa el momento a continuación