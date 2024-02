La tercera velada del Festival de Viña 2024 se inauguró de manera impactante con una notable obertura en la que varios artistas nacionales e internacionales, alguno de los cuales se presentarán en esta nueva edición, rindieron homenaje a la icónica cantante latinoamericana, Celia Cruz.

La primera en comenzar el homenaje a La Reina de la Salsa, fallecida el año 2003 fue Francisca Valenzuela quien inició el tributo a la artista cubana. Acompañada de su inseparable piano, interpretó magistralmente “Yo Viviré”.

Posteriormente, María Becerra, jurado de esta edición del festival y que se presentará en el Festival de Viña durante la última noche del certamen, se sumó al escenario con una enérgica interpretación y baile del éxito atemporal “La vida es un carnaval”.

Young Cister y Flor de Rap, representantes del género urbano nacional, se unieron para rendir homenaje a Celia Cruz con un dúo impecable, interpretando con maestría “La negra tiene tumbao'”.

Como cierre memorable, Ale Sergi, presidente del jurado del Festival de Viña del Mar, demostró su habilidad vocal al sumarse al coro de “Te Busco” para rendir tributo a quien se convirtió en la Reina del Festival de Viña el año 2000.

¿Quiénes se presentan este miércoles en el Festival de Viña?

La tercera jornada de Viña 2024 comenzó con la banda mexicana Maná, artistas detrás de éxitos como Mariposa Traicionera, Eres mi religión, Labios Compartidos y Oye mi amor, seguido en el humor de Luis Slimming, también conocido como Don Comedia, y finalizando la noche estará Men at work, banda australiana interprete de hits como Down Under, Overkill, Who Can it be now y It’s a Mistake.