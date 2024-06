Cuatro actores de La Sociedad de la Nieve se encuentran en Chile para realizar unos conversatorios sobre la exitosa película de Netflix. Con dos fechas en Santiago y una en Concepción, solo quedan unas pocas entradas, para dos, de las tres funciones.

Para hablar sobre sus experiencias grabando la película basada en la Tragedia de los Andes, los actores Felipe Otaño, Fernando Contigiani, Esteban Kukuriczka y Valentino Alonso hablaron con RedCarpet sobre sus experiencias antes y después del estreno de la cinta dirigida por Juan Antonio Bayona.

Un gran desafío

Valentino Alonso interpretó a Pancho Delgado en la película y sobre esto conversó con RedCarpet. Y es que se refirió al desafío que significó contar la historia de alguien más, tratando de respetar también sus vivencias.

“El desafío más grande es contar la historia de otra persona con el respeto que eso implica y el orgullo que eso implica y que a esa persona le guste en algún punto“, mencionó.

“Yo siento que antes que por cualquier otra cosa yo actuaba para él, para Pancho Delgado. Era una imagen muy potente, era inspiración y a la vez era destinatario de mi actuación por sobre todas las cosas. Yo la película la hice primero para él, para su familia y bueno, estaba muy presente todo el tiempo“, agregó sobre el respeto que tiene a Pancho.

Sobre el impacto que ha tenido en su vida, Valentino destacó que gracias al éxito de La Sociedad de la Nieve le dan más ganas de seguir haciendo películas.

“Bien. No. No sé. Me dan ganas de seguir haciendo más películas. Yo no había hecho ninguna película antes así y la verdad es que me dio mucha visibilización y me dio muchas herramientas en lo concreto como actor, eso es, lo más lindo de todo“, explicó.

