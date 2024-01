Sólamente queda un poco más de un mes para que se realice una nueva edición del Festival Lollapalooza Chile. Tras el anuncio del line up, los seguidores de la música no tardaron en comprar sus entradas para así ver a sus artistas favoritos. Pero eso no es todo porque también se realizarán los clásicos sideshows, que son conciertos en solitario de ciertos artistas.

Es por eso que se muchos están atentos y atentas sobre la compra de entradas para los sideshows que prometen sorprender de forma única al público asistente.

¿Cuándo es el sideshow de Thirty Seconds to Mars y dónde comprar entradas?

La banda se presentará el día 14 de marzo en el Teatro Caupolicán de Santiago y puedes comprar las entradas a través del sitio Punto Tícket.

¿Cuándo es el sideshow de King Gizzard & The Lizard Wizard y dónde comprar entradas?

Los chicos se presentan en el Teatro Coliseo el día 14 de marzo a las 21 horas. Las entradas puedes adquirirlas por el sitio Punto Tícket.

¿Cuándo es el sideshow de Phoenix y dónde comprar entradas?

La banda se presenta el día 18 de marzo en Teatro Caupolicán. Sus entradas están disponibles en la plataforma Punto Tícket.

¿Cuándo es el sideshow de Saiko y dónde comprar entradas?

El artista de música urbana se presenta el día 19 de marzo a las 21 horas en Teatro Coliseo. Entradas disponibles en Punto Tícket.

¿Cuándo es el sideshow de Los Mesoneros y dónde comprar entradas?

El grupo de pop se presenta el día 18 de marzo en Teatro Coliseo. Las entradas disponibles por Punto Tícket.

¿Cuándo es el sideshow de Akrilla y dónde comprar entradas?

La cantante chilena se presenta el día 13 de marzo en Teatro Súbela. Sus entradas pueden adquirirse a través de Ticket Master pero aún no están disponibles para la compra.

¿Cuál es el Line Up completo de Lollapalooza Chile 2024?

Revisa el line up por día de artistas confirmados al Lollapalooza Chile 2024:

Viernes 15 de marzo

Feid

Limp Bizkit

Hozier

Thirty Seconds to Mars

Meduza

Zhu

Rina Sawayama

King Gizzard & The Lizard Wizzard

Pierce the Veil

Overmono

Dayglow

Dombresky

Bresh

Kenia Os

Akrilla

Ximena Sariñana

León Larregui

El Mató a un Policía Motorizado

Latin Mafia

Los Pericos

Muerdo

Gale

Diamante Eléctrico

Bhavi

Ceaese

Tiano Bless

Bratty

Machuca

Bad Milk

Florian

Rootz Hi-Fi

El Significado de las Flores

Cigarbox Man

Sábado 16 de marzo

Blink-182

Arcade Fire

The Offsping

Chencho Corleone

Diplo

The Blaze

Dom Dolla

Jaden

Francisca Valenzuela

MK

Movimiento Original

Fletcher

Sky Rompiendo

Cami

Kidd Voodoo

Catupecu Machu

Monsieur Periné

Pablito Pesadilla

Rainao

Francisco Victoria

Andres Nusser

Los Miserables

Tronic

The Alive!

Fármacos

Verito Asprilla

DJ Tee

Lua Lacruz

Red Bull Batalla

Rootz Hi-Fi

Aure Bae

Tenemos Explosivos

Domingo 17 de marzo

SZA

Sam Smith

Jungle

Phoenix

Above & Beyond

Dove Cameron

Grupo Frontera

Timmy Trumpet

Omar Apollo

Ana Tijoux

Congreso

The Driver Era

Nothing But Thieves

Jere Klein

Loud Luxury

Saiko (Esp)

Denise Rosenthal

Nicole

Saiko

Easykid

Los Mesoneros

Alejo

NSQK

Chystemc

Gonzalo Yañez

Yami Safdie

Taiu

Facebrooklyn

Las Ligas Menores

Laia

Ambar Luna

Rootz Hi-Fi

LSV