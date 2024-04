Mega reveló cuándo se producirá el cambio en la programación de sus teleseries. Mientras Generación 98 se encuentra en su recta final, Al Sur del Corazón acaba de comenzar y Como la vida misma está en un momento clave, lo que hará que haya un cambio en los horarios de estrenos de los nuevos capítulos.

La nueva ficción, que lleva pocos días al aire, se centra en una familia de mujeres que trabajan en el campo, un ámbito históricamente dominado por hombres. Protagonizada por Paola Volpato, Gabriela Hernández, Mariana di Girolamo y Francisco Melo, ocupará en pantalla el lugar de Como la vida misma que se trasladará a la franja nocturna.

¿Cómo queda la programación de Mega?

Al Sur del corazón llegará a la pantalla a partir de este lunes 15 de abril a las 20:00 horas, mientras que Como la vida misma tomará el lugar de Generación 98 en el horario prime a las 22:30 horas y la teleserie protagonizada por Gabriel Cañas estrenará sus nuevos capítulos a las 23:00 horas.

¿Qué pasará en Generación 98?

En los últimos capítulos, la teleserie de Mega tuvo un salto temporal de 18 meses, en donde los protagonistas se encuentran lidiando con las consecuencias de la estafa de Hernán “Chico” Olmedo, quien escapó con su familia fuera de Chile, mientras el huyo hacía India, su esposa Macarena fue capturada en Costa Rica.

Por otra parte, Moco Rodríguez debió vender su parte de su clínica tras perder sus ahorro en la estafa y trabaja esporádicamente en un hospital de Rancagua.

Juanjo y Valentina aún no son capturados por el crimen de Alicia, sin embargo, todo cambiará cuando se encuentre el cuerpo de la amante del empresario y comience la investigación. Loreto se encontrará en rehabilitación, pero fuera de eso, la mayoría de los ex compañeros no están en la ruina.

Martita y Gonzalo, quienes pasaron un complejo momento al perder el bebé que esperaban, descubrieron que la enfermera está nuevamente embarazada.

¿Qué pasará en Como la vida misma?

La teleserie protagonizada por Diego Muñoz y Sigrid Alegría se encuentra emitiendo tensos episodios, luego de que la pareja principal decidió terminar su relación, por lo que ahora, Alonso y Sole, siguen su vida en separado.

La emprendedora está viviendo complejos momentos luego de que su hija dio a luz, pero tuvo complicaciones en el parto, por lo que conocerá a un doctor, interpretado por Ricardo Fernández, quien se sentirá atraído a ella.