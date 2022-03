Tras el la envergadura y el éxito que presentó Dune en 2021, Warner Bros. dio luz verde a la continuación de la historia para resolver sobre todo la historia de Paul Atreides ante el nuevo escenario que lo dejaba el final de la entrega. Pero tal como los fanáticos demandan, también habrá respuestas sobre el futuro de Chani, la fremen interpretada por Zendaya y que acapara las alucinaciones del ahora duque de Arrakis.

Sobre esto último se refirió particularmente el director Denis Villeneuve, quien en declaraciones a Variety dio luces sobre el camino que recorrerá la actriz con este personaje, recalcando que tendrá un papel mucho más protagónico que en la primera entrega.

"Para Zendaya, diré que la primera parte fue una promesa. Sé que vimos un atisbo de ella en la primera parte, pero en la segunda parte tendrá un papel destacado", advirtió Villeneuve.

Algo que el cineasta complementó, planteando que "seguiremos a Timothée y Zendaya en sus aventuras en el desierto. Eso es lo que más me entusiasma de volver a Arrakis: pasar tiempo con esos personajes nuevamente".

La gran duda que queda ahora es: ¿Qué le depara realmente el futuro cinematográfico para Chani?

¿Qué pasará con Chani, el personaje de Zendaya, en Dune 2?

Obviamente, el director canadiense no se dispuso a proyectar más exactamente el desarrollo del personaje. Sin embargo, algo del futuro de Chani se puede dilucidar recurriendo a la fuente de toda esta historia: el libro de Frank Herbert.

En primer lugar, hay que aclarar que la primera película sólo abarcó un poco más de la mitad de las poco más de 700 páginas que tiene la obra publicada en 1965 y, claro, Chani tiene un rol mucho más predominante en la segunda porción de la obra literaria.

Para los que han leído el libro, aquí no habrá muchas sorpresas. Pero si no lo has hecho y no quieres conocer detalles sobre la trama de la futura película, deja de leer este artículo aquí.

Hecha la advertencia... No es novedad que el personaje de Chani se convertirá en el interés amoroso de Paul Atreides y posteriormente en su concubina, una vez que comienzan a compartir en los sietchs (comunidades ocultas en Arrakis).

El libro revela que Chani es hija del planetólogo Liet Kynes, desarrolló un gran potencial como combatiente y al momento de la muerte de su padre estaba bajo el mando de Stilgar.

En un comienzo, la relación entre Chani y Paul se dificulta por la desconfianza de ella, y a pesar de que él la reconoce de sus visiones, realmente no se establece el lazo hasta que el heredero de los Atreides y su madre, Lady Jessica, se integran completamente a los Fremen gracias a Stilgar.

Chani entonces inicia un romance con Paul, fruto del cual tendrán un hijo, Leto II, que terminará asesinado por un un saudakar enviado por la Casa Corrino, mientras Atreides, Lady Jessica y la misma Chani visitan otro sietch.

Chani acompaña a Paul en su conversión hacia el rol especial entre los fremen conocido como Muad'Dib, para luego verlo ascender como emperador en los libros posteriores.

Derrotadas las casas Harkonnen y Corrino, Chani se convertirá efectivamente en la concubina de Paul, una vez que este se case con Irulan Corrino por razones políticas y de poder. A pesar de su reticencia a la unión, la fremen aceptará sabiendo que en la intimidad exclusiva y, puede decirse, en el amor, se mantendrá siempre fiel a ella.