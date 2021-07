Ricky Santos revela que no lo dejaron despedirse en pantalla tras su renuncia a Yo Soy All Stars

El destacado imitador Ricky Santos utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y explicar los motivos del por qué no pudo despedirse en pantalla como lo tenía pensado, tras su renuncia a Yo Soy: All Stars.

A través de un live en su cuenta de Instagram, el artista reveló que ya grabó su último capítulo en el estelar de imitaciones, los cuales serán emitidos durante esta semana.

"Ustedes se preguntarán ¿Qué pasó? ¿por qué no me despedí? ¿por qué no dije adiós? y lo van a ver en el programa. Siempre me he considerado un caballero, como persona y siempre me he considerado una persona súper leal". comenzó señalando.

Sobre los motivos por los que no pudo pronunciarse en el espacio, indicó: "De verdad que yo intente hacerlo, había un trato de por medio con producción, de que sí me iba a despedir. Que sí le iba a dar las gracias a la gente, tenía un texto preparado para mi hermano y tampoco pude" .

Señaló que no pudo agradecerle a su familia por todo el apoyo como lo tenía pensado. "Lamentablemente, había una seguidilla de artistas muy importante dentro del programa que se había ido, entonces lo que quería la producción es que no me despidiera..."

"Yo me quería despedir y la producción no me dejo, y su explicación fue esta: 'tú vas a volver y como vas a volver al programa y vas a estar allí la idea es no despedirnos'".

Agregó que nadie sabe si es que regresa o no, a pesar del repechaje que hará el programa más adelante.

Sin embargo, Santos fue enfático en señalar que no regresará al programa. "Yo estoy en México ahora (...) yo no voy a volver. No quiero retroceder otra vez a mi país para dejar estos proyectos que tengo hoy en día de lado, que son proyectos muy importantes".

"Todos se despidieron y yo no pude ni siquiera decir 'muchas gracias' y por respeto al público, siento que no está bien que yo vuelva (...) ya entregué lo que tenía que entregar", indicó el cantante.