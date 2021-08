El chef Yann Yvinn dio su primera entrevista después de que se reveló que se contagió con Covid-19 mientras se encontraba grabando la actual temporada de Masterchef Celebrity en Colombia, algo que tuvo lugar hace un mes atrás, aunque en la emisión del programa recién se reveló el domingo pasado.

Según contó a Cooperativa, "tuve algunos días bastante duros, más duros que la primera vez. Pero la recuperación fue muy positiva. Después de 8 o 9 días estaba de nuevo impecable".

Sí, porque esta es la segunda vez que el francés contrae la enfermedad, después de que ya la tuvo en marzo de 2020. Aunque en esta oportunidad, sólo sintió "los síntomas típicos de un resfriado muy fuerte".

Sin embargo, Yvinn cree que "las vacunas hicieron la pega".

"Esta vez no tuve secuelas, no perdí el olfato ni el gusto. La primera vez fue sin vacuna. Fue un cansancio, dolor de cabeza, pérdida de gusto. Esta vez era mucho a una gripe fuerte, pero con los mismos síntomas que un resfrío, cosa que no tenía la primera vez. Seguramente es una variante", detalló el jurado del programa gastronómico.

Y añadió que "vi que los síntomas eran distintos y pensé que podía ser una variante. Pero de verdad, nadie está seguro".

Yann cree que el contagio se produjo dentro del hotel donde se alojaba el equipo de MasterChef Celebrity.

"Solo salíamos a una tienda cercana donde había una farmacia, la verdad es que no sabemos qué pasó porque los protocolos estaban muy bien implementados", recalcó.