¿Y la distancia social?: Organización de los Emmy hace dudar a los televidentes sobre presencia de público en el show

Una confusa imagen generó que las redes sociales se llenaran de comentarios respecto a la entrega de los Premios Emmy de este año. Si bien el show cuenta con estrictas medidas sanitarias se realizaría sin público presente, durante el inicio del programa muchos televidentes dudaron de esto.

Mientras el animador del evento, Jimmy Kimmel, hacia su monólogo, el programa fue insertando imágenes de un teatro repleto de asistentes, lo que provoco una serie de críticas por parte de los usuarios.

Sin embargo, en la transmisión se mostró un registro del comediante reaccionando a su propio chiste y explicando que las imágenes son de entregas pasadas.

“Por supuesto que no tenemos audiencia. Esto no es un mitin del MAGA (Make America Great Again), son los Emmy”, indicó Kimmel en referencia a los mitines realizados por Donald Trump.

Minutos después, la organización mostró una pantalla gigante donde estaban los nominados a los premios desde sus hogares.

“No es que lo que está pasando esta noche no sea importante. No va a detener el covid ni a apagar los incendios, pero es divertido y necesitamos diversión”, expresó el conductor de la ceremonia.

“Éste ha sido un año miserable. Ha sido un año de división, injusticia, enfermedad, clases por Zoom, desastre y muerte. Hemos sido puestos en cuarentena y encerrados…", agregó.

"¿Qué encontramos en ese oscuro y solitario túnel? Encontramos un amigo que está ahí para nosotros las 24 horas del día, nuestro viejo amigo, la televisión”, sentenció.

Revisa las imágenes a continuación:

Jimmy Kimmel en el escenario vacío.

Jimmy Kimmel con los nominados de fondo.

Revisa algunas reacciones de los usuarios en Twitter:



Ya empezaba a dudar de ese público "realista" #Emmys pic.twitter.com/VQRRLrdL2E — Fernando Barrientos (@FerBar07) September 21, 2020