"Vulnerabilidad y miedo terrible": Leandro Martínez enciende alarmas por "Vamos Chilenos" tras contagio con Covid-19

El cantante Leandro Martínez se refirió a su reciente contagio con la Covid-19 en un extenso texto que tituló como "Sentí miedo", al mismo tiempo que encendió las alarmas de preocupación por las personas que compartieron con él en el evento solidario "Vamos Chilenos", hace dos semanas.

En testimonio compartido en Instagram, Martínez contó que "han sido días de desconcierto, dolor, amargura, pena, frustración, desesperación, una sensación indescriptible".

De acuerdo con el cantante, "tomamos todos los resguardos habidos y por haber, tanto por nosotros y sobre todo por nuestras hijas, no salíamos aun cuando nuestro lugar de origen no estuviera en cuarentena para evitar cualquier riesgo, si lo hacíamos eran para cosas puntuales, básicas y necesarias".

Entonces, "de un momento a otro perdí el olfato y gusto atribuyendolo a la alergia que todos los años me pone mal. Luego comenzaron fuertes dolores de cabeza, cuerpo, ojos, dormía noche y día, un cansancio brutal".

"Debido a una actividad que tuve que realizar me hicieron 2 test rápidos que arrojaron que no tenía nada, seguía creyendo que era la alergia. Hasta que un día no podía más con todo y le dije a mi @cguzmi que me llevara a alguna parte, fuimos a urgencia, me hicieron el PCR y a los dos días los resultados arrojaron que tenía COVID 19", lamentó.



Sobre lo que ha vivido en estos días, Martínez asegura que "es una sensación de vulnerabilidad y miedo terrible, estamos enfrentando esto paso a paso. Desde la Municipalidad de Calera de Tango se han portado increíble, han venido (a ver) todos los días a supervisar nuestro avance y seguirán viniendo".

"No tenemos como saber donde nos contagiamos, lo importante es que vamos paso a paso", puntualizó con un llamado a cuidarse. La publicación completa se puede revisar a continuación:

A propósito del contagio de Martínez, se activaron los protocolos de seguridad sanitaria de los organizadores del evento "Vamos Chilenos".

Por eso, "con el apoyo de la Mutual de Seguridad", los organizadores de la cruzada identificaron "la trazabilidad de los contactos cercanos durante su participación en el evento y se les está realizando la prueba de PCR en sus respectivos hogares para descartar posibles contagios".

Leandro fue uno de los intérpretes que participaron en el homenaje a Cecilia La Incomparable, junto a Quique Neira, Paloma Soto y Carola Soto. Martínez compartió escenario y camarines con Paloma y Carola, además del director musical Carlos Figueroa, ya que el aporte de Neira fue de manera remota.

Todos ya concretaron los exámenes PCR, a lo que se suma el hecho de que Carola Soto ya que se había hecho un test de manera particular que dio negativo, según informó La Tercera.

Diana Bolocco, Martín Cárcamo, Francisco Saavedra, Julián Elfenbein, Carmen Gloria Arroyo y Eduardo de la Iglesia, quienes animaron el segmento del homenaje quedaron fuera de estas medidas, ya que no tuvieron contacto directo con los artistas.