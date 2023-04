Durante este miércoles la productora DG Medios informó a sus seguidores que Bruno Mars vuelve a Chile luego de casi 7 años de su último concierto en 2017 en que el cantante se presentó en el Estadio Nacional ante sus más fieles fanáticos.

El estadounidense se presentará en Chile el 6 de septiembre de 2023 en el Estadio Monumental en la que sería su tercera vez de visita por el país.

Así fue su última visita

Peter Gene Hernández, conocido mundialmente como Bruno Mars, visitó el país por última vez en 2017 en esa ocasión se presentó en el Estadio Nacional con su “24K Magic World Tour” el 28 de noviembre.

Con la banda DNCE como teloneros para prender al público en la previa al concierto, el hawaiano se presentó con un retraso de media hora y supo demostrar todo su talento ante los Hooligans (su club de fans) que esperaron toda la tarde para verlo en el escenario.

El show tuvo una duración de más o menos una hora y media y estuvo marcado por su interacción con el público presente cuando le dijo a sus fanáticas “Te quiero mucho polola”, justo antes de cantar "Calling all my lovelies".

Con un setlist que incluyó 15 de sus grandes éxitos Bruno Mars cantó canciones de su más reciente álbum y el que vino a promocionar como “24K Magic”, “That´s What I Like”, “Versace on the Floor”, “Chunky” así como también sus más grandes éxitos como “When I Was Your Man” para cerrar con “Uptown Funk”.

Bruno Mars volverá a Chile en el mes de septiembre con un nuevo concierto en el que se presentará nuevamente ante sus fanáticos.

Es importante mencionar que la preventa de entradas especial para Clientes Entel y Banco Scotia se dará el próximo 25 de abril a partir de las 11:00 horas de la mañana y la venta general comenzará a partir de 27 de abril a partir de las 11:01 horas de la mañana, en ambos casos la venta de hará por Ticketmaster ingresando AQUÍ.