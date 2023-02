La actriz y productora Viola Davis, es la protagonista de la película de 2022 “The Woman King” y actualmente ya cuenta con tres de los premios más importantes de la industria, aunque todo cambió durante la ceremonia de los premios Grammy realizada la noche del domingo 5 de febrero, en donde obtuvo un megáfono por su audiolibro biográfico.

¡Es la tercera mujer de color en obtener el EGOT!

Viola ya cuenta con un Oscar por la película Fences de 2017, un Emmy en 2015 por su papel de Annalise Keating en la serie “How to Get Away with Murder” y dos premios Tony en 2010 y 2011 por la versión teatral de "Fences" y la obra “King Hedley III”.

Ahora Davis obtuvo un Grammy y se suma al club de artistas EGOT, todo esto luego de ganar en la categoría de “Mejor grabación de audiolibro, narración y relato” por su audiolibro biográfico “Finding Me” en la 65° edición de los Premios Grammy 2023.

Hay que destacar que Viola Davis es la tercera mujer de color en lograr tan importante hito en su carrera, ya que anteriormente el premio lo obtuvo Whoopi Goldberg en 2002 y Jennifer Hudson en 2022, además se convierte en la decimoctava persona en obtener dicho estatus.

¿Qué es ser un artista EGOT?

Convertirse en un artista EGOT, tiene que ver con alcanzar los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo con sus siglas que significan Emmy, Grammy, Oscar y Tony, siendo cada uno de estos relacionados premios de televisión, música, cine y teatro respectivamente.

Así Davis se suma a artistas como John Legend, Audrey Hepburn, Barbra Streisand, Alan Menken y Rita Moreno entre otros más artistas que han obtenido la categoría EGOT.

Puedes revisar la lista completa de artistas EGOT a continuación: