Vesta Lugg reacciona categóricamente ante críticas por el tamaño de su busto

Cuando hay algo que le molesta, Vesta Lugg lo hace saber... y de manera pública. Ahora no se quedó callada ante algunos indeseados comentarios que le llegaron a su perfil de Instagram y, aparte de exponer a los autores de las críticas, también tuvo una contundente y categórica respuesta para ellos.

Fue a través de las historias de su cuenta, donde tiene más de un millón de seguidores, que la actriz y cantante manifestó su profundo malestar con los individuos.

Llegaron a comentar y a burlarse de una foto en la que Vesta aparece sin polera, ni sostenes, sólo tapando sus senos con una mano y parte del brazo.

"No es necesario que te tapes los nose, si no hay nada ahí. Pero con respeto", comentó el usuario que se identifica como @leonardo_manuel_s.

La respuesta de Vesta fue tajante: "técnicamente me tapo porque si no lo hiciera, Instagram me bajaría el contenido porque a diferencia del pezón del hombre, el nuestro es considerado ofensivo y la aplicación restringe la visibilidad del pezón de la mujer".

"De forma paralela, si estás haciendo referencia a mi tamaño de busto y usando la ironía para 'aprobar/condicionar' mi cuerpa de mujer, te invito a deconstruir tu forma de percibir mi rol en tu vida y corregir tu necesidad de decirme qué hacer y que vendría siendo ‘lo correcto’ cuando se trata de mi cuerpa", remató.

La foto por la que Vesta Lugg fue criticada en Instagram.

La respuesta de Vesta Lugg a sus críticos.

Pero el asunto no se quedó ahí, porque Vesta luego grabó un video en el que comentó: "Cabres, decirnos algo ofensivo e incorrecto y después poner 'pero con respeto', no lo hace algo correcto para decir o algo perdonable. Edúquense, reconstrúyanse y sean mejores".

Por si aún no quedaba claro el asunto, Lugg decidió compartir otro ejemplo de comentario ofensivo para iluminar a sus seguidores. El usuario @claudioestebanreyesrojas publicó: "Limones de pica".

Ante esto, la rubia explicó que "recibo todos los días cientos de comentarios acerca de mi cuerpo. Muchas veces haciendo comparaciones de mis proporciones a frutas".

"No me hace sentir bien", añadió.

Y luego, se dirigió directamente al implicado: "Claudio, por favor cuida tu forma de interactuar con otres y no objetivices (sic) a las mujeres. No somos productos de consumo a medida o a elección de una verdulería".

Vesta Lugg educando a sus seguidores masculinos en Instagram.