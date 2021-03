"Las mujeres no estamos en su camino como objetos": Vesta Lugg furiosa por incómodas situaciones de acoso 

La influencer Vesta Lugg evidenció en Instagram dos situaciones de acoso que lamentablemente vivió, en donde hombres la siguen para lanzarle obscenos comentarios. Esto con el fin de reflexionar en torno al comportamiento masculino y su falta de educación.

El primer episodio se puede ver en el clip publicado en su perfil de la red social, donde se puede ver una escena nocturna en lo que aparentemente es una calle de Nueva York. El registro no es nuevo, de hecho ya lo había compartido antes, pero la ex amiga de Kel Calderón lo recuperó para recalcar su punto más adelante.

En esa oportunidad, Lugg intentaba sacarse una foto cuando un vehículo se detiene y desde adentro hombres comienzan gritarle comentarios, mientras ella le pide a quien graba que registre la patente del auto.

"Puedes tomarte fotos en el auto. Te vas a ver mejor arriba de mi auto", se escucha que le dice el sujeto, apenas asomándose a la ventana. "Yo quiero fotos con ella. La quiero a ella", insiste. Ante la negativa de Vesta de sumarse a su juego, el sujeto va y le lanza: "igual sacas malas fotos. Pu**".

Entonces, Vesta reacciona molesta indicándole que "me harté. Ándate a la mierda. No me hables así", antes de que el clip se corte.

Acompañando el registro, Lugg explicó el otro suceso que le ocurrió y ese sí tuvo lugar este miércoles, "caminando de vuelta de un tramite a las 10 am, con abrigo que me tapaba hasta las rodillas, viví nuevamente una situación incomoda donde nuevamente tuve que corregir, destacar limites y protegerme ante 5 hombres en un auto".

"Se detuvieron al costado mío, empezaron a manejar mas lento, y a decirme 'hola Rusia, estay buena Rusia, para donde vas Rusia, te llevamos Rusia?'. A la cuadra y media, me saqué los audífonos con el corazón palpitando a mil y les pregunté si se les había perdido algo. Su reacción fue 'ai ya si tampoco estay tan buena' y aumentaron velocidad y se fueron", añadió.

Luego, Vesta se cuestiona: "Porque es MI RESPONSABILIDAD educarte? Porque no te pones en los zapatos de nosotras y piensas… 'esto la hará sentir incomoda/asustada/en peligro'?"

"Porque es nuestra responsabilidad protegernos y no la responsabilidad de la sociedad en educar a sus hijos y repetirles desde chicos que LAS MUJERES NO ESTAMOS EN SU CAMINO COMO OBJETOS QUE ATIENDEN SUS NECESIDADES", escribió.

Y continuó: "Porque cuando te digo que NO tu reacción inmediata es herir, ofender y atacar. Porque no simplemente reconocer el limite que estoy definiendo y dejarme tranquila. ¿Porque tengo que irme caminando y llorando y tener que mandarle mi locación a mi mejor amigo cuando tu te vas cagado de la risa con tus compañeros?"

"Me enfurece… me enfurece saber que hay tantas mujeres que viven acoso y abusos diarios… y que estas situaciones cuando se la comparto a mis amigos hombres, su asombro e impacto me da a entender que piensan que es un hito puntual, que pasó hoy pero no mañana ni ayer. Y no… lo vivimos todas y todos los días….", selló.