Valeria Ortega recuerda como fue dar a luz en medio del sismo: "Dije ‘esto es una broma'"

La conocida rostro de televisión vivió una particular situación durante el más reciente sismo en nuestro país: Ocurrió mientras estaba en trabajo de parto.

La ex integrante de Calle 7 se convirtió en madre justo mientras se producía el movimiento telúrico, sobre el tema Ortega habló en detalles en el programa de conversación del fotógrafo.

“Yo estaba en un estupendo trabajo de parto. Me estaban empezando a llegar las contracciones súper fuertes y la anestesia no estaba haciendo mucho efecto. Entonces llamaron a la anestesista, para que pusieran un refuerzo" luego añadió “Le dije a la matrona ‘me está empezando a doler como bastante’ y de repente, como en las películas, medio sudada y miraba para todos lados, ‘¡¿por qué no viene la anestesista?!’. Y en eso se empieza a mover y yo ‘¡¿tú me estás webiando?! Esto es una broma’. Como ‘¡no te lo puedo creer!’.

Ortega contó que mientras avanzaba la situación menos podría creer lo que estaba ocurriendo “Se movía, no estaba con anestesia, pero estaba como pasándome porque te van tirando anestesia cada cierto tiempo. Pero ya estaban las contracciones muy fuertes porque ya empezaba el trabajo de parto y dije ‘esto es una broma, me estás webiando que ahora viene’. O sea, esta guagua se vino con terremoto, tsunami".

“Más encima acuérdate que había, no sé si a todos les llegó, pero había un mensaje de la Onemi que llegó unos minutos antes, que fue una equivocación finalmente. Pero me llegó el mensaje y yo ‘¡¿qué es esto?!’ y de repente se pone a temblar…” indicó la figura televisiva.

"No te lo puedo creer, tengo que sacar esta guagua lo antes posible y salir cascando, no aguanto un 8.8 aca pujando" concluyó entre risas.

Revisa a continuación la conversación completa.