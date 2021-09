La periodista Valeria Ortega respondió a las críticas que ha recibido en sus redes sociales luego de que revelará que comenzó el proceso de destete lo que fue cuestionado por sus seguidores.

La ex calle 7 se convirtió en madre a comienzo de este año, justo cuando una ola de sismos irrumpieron en la capital. A través de sus redes sociales la ex animadora de Cubox ha ido compartiendo esta nueva etapa con los usuarios.

En donde recibió distintas críticas luego de revelar su postura frente a la lactancia.

“Quiero contarles que estoy un poco impactada por la cantidad de mensajes que he recibido a propósito de la lactancia, que se transformó en una bola de nieve. Lo que más me impresiona es que aún sea tema que una mujer decida sobre su cuerpo, algo que ni siquiera debería ser cuestionado”, escribió Vale Ortega en su cuenta de Instagram.

En conversación con Las Últimas Noticias la comunicadora se refirió a esta situación.

Durante su embarazo reveló que no quiso pensar en la lactancia, sin embargo tuvo muchas referencias de amigas. :“Estaban las que no querían dar pecho, otras que tenían la intención de dar, pero no tuvieron leche; algunas no pensaban que iban a dar y terminaron dando mucho tiempo, entonces me bajé la presión y dije lo voy a ver cuando llegue el momento"

Asimismo añadió que en medio de un viaje familiar algo hizo click en ella y decidió poner fin a la lactancia. “Me sentí esclavizada. Tenía que sacarme leche, levantarme en la noche, porque la libre demanda tiene eso. No me podía sacar leche y congelarla, porque andábamos de paseo y no teníamos las comodidades de la casa”, señaló.

“El miedo mayor que tuve era el riesgo de tener mastitis, que se me fueran a tapar los conductos por bajar la producción, no poder sacarme la leche y tener que recurrir a una pastilla. No quería que el cambio para Ollie fuera tan duro, quería que fuera paulatino y menos traumático”, expresó en el medio.