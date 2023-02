Sabemos muy bien que la plataforma de música Spotify es una excelente herramienta para deleitarse con la obra de bandas, artistas en todo el mundo. Además, tenemos en conocimiento que se ha vuelto un espacio perfecto para la difusión de ideas como podcast, entrevistas y más. Por tanto, queremos informar de que existe una nueva herramienta en la aplicación y se llama DJ. Revisa a continuación de qué se trata.

¿Cómo es la nueva función DJ en Spotify?

Sin más preámbulo, la herramienta DJ es una guía personalizada que tendrá la responsabilidad de conocerte a ti, y por tanto a tu gusto musical de forma completa, logrando así, elegir qué música te encantaría oír. Esta función, que se implementará por primera vez en versión beta, propondrá una selección de música elegida por la herramienta, basándose en comentarios sobre las pistas y los artistas que supone que te gustarán. Todo esto con una voz asombrosamente realista.

Para realizar esta acción, DJ, revisará tus reproducciones o búsquedas más reciente y mirará hacia atrás a algunos de sus viejos gustos favoritos, lo que podría causar, la aparición de una tema que no has escuchado durante años. Luego revisará lo que podrías disfrutar y te entregará una secuencia de canciones seleccionadas dedicado solo para ti.

¿Cómo funcionará DJ en Spotify?

Para desarrollar esta tecnología artificial que incluye la voz de la herramienta, la empresa Spotify, contó con expertos en géneros que conocen la música y la cultura por dentro y por fuera, y que ayudará a los editores en escalar su conocimiento innato de formas nunca antes posibles.

Antes de crear el modelo de voz para el DJ, Spotify se asoció con su propio Jefe de Asociaciones Culturales, Xavier "X" Jernigan. Anteriormente, X fue uno de los presentadores del primer programa matutino (y personalizado) de Spotify, The Get Up . El equipo concluyó que su personalidad y voz resonaron con los y las oyentes, dando como resultado un seguimiento leal para el podcast. Su voz es el primer modelo para el DJ.

¿Dónde encontrar la función DJ de Spotify?

La herramienta tendrá su lanzamiento en idioma inglés a partir del 22 de febrero para los usuarios de Spotify Premium en EE. UU. y Canadá.

Si no sabes cómo hacerlo, te contamos los siguientes pasos: