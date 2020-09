"Tukum": La "nostalgia por querer ver a alguien" inspira lo nuevo de Drefquila

Fue la cuarentena y el encierro los factores que terminaron inspirando al representante de la música urbana Drefquila, quien acaba de lanzar la canción que bautizó como "Tukum".

De acuerdo con el músico, "quizás no tener adónde ir me ha hecho refugiarme en mi música y me hizo incrementar mi creatividad al mil por ciento".

De hecho, el músico admite que "me inspiró la nostalgia por querer ver a alguien, y por sentir lo que ocurre cuando te veo, cuando estamos juntos y siento el tukum que es el corazón acelerado, el sudor en las manos y todo lo que le sucede a tu cuerpo cuando estás acelerado por un amor".

La canción llega con un videoclip oficial que puedes revisar a continuación: