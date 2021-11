Tu Día, el nuevo matinal de Canal 13, ya tiene fecha de estreno, pero retrasó su salida al aire en más de una ocasión. Esto al punto de que incluso se generó una confusión con el fin del matinal Bienvenidos, que la estación de Luksic tuvo que rápidamente salir a desmentir. Pero, ¿por qué se ha postergado tanto el nuevo matinal?

Algunas teorías sobre el retraso fueron expuestas por Me Late esta semana, dando cuenta de una disconformidad de los ejecutivos de la ex señal del angelito con los ensayos de la nueva propuesta.

La periodista Paula Escobar expuso que "no sólo los animadores no están conformes con el programa, sino que también los gerentes del mismo canal no están de acuerdo con lo que se está mostrando al aire en Tu Día".

"Se hizo una reunión de emergencia el día viernes, donde se tuvo que hacer un ensayo y hubo un programa que tuvo que salir del aire por eso", añadió.

La propuesta afectada, según explicó Daniel Fuenzalida, fue "Aquí Somos Todos. Tuvo que salir del aire porque se usa el mismo switch para los ensayos de Tu Día. Hubo que hacer ensayos el día viernes, ensayaron el día sábado y tengo entendido que el día domingo".

"¿Saben cómo son los ensayos? Tienen que llegar a las seis y media, tal cual como si fuera un programa real, se maquillan en tiempo real, tienen que ensayar en tiempo real y [a pesar de] eso, el contenido al aire al parecer no le estaría gustando a algunos ejecutivos del canal", complementó el animador.

En la misma línea, Luis Sandoval sostuvo que "lo encuentran lento. Encuentran que es un formato que no se adapta quizás a lo que ellos quisieron copiar de un programa norteamericano. Por lo tanto, están viendo las posibilidades de hacer un refresh, con reportajes que sean más ágiles. Porque tiran toda la carne a la parrilla, pero no les ha gustado el resultado".

Tu Día: ¿Qué provocó los retrasos en el estreno del nuevo matinal de Canal 13?

En tanto, Sergio Rojas comentó que "hay una palabra de un ejecutivo que se me quedó pegada, según lo que me contaron el fin de semana. Dijo: 'esto es un desastre'. Ahí me quedé yo y dije 'esta cuestión no da pa' más".

Fuenzalida entonces aseguró que "en términos técnicos, el programa podría salir al aire. La pantalla está funcionando espectacular, dicen que es muy bonita, que todos están esperando esto. En lo que están atrasados es en los contenidos, en la puesta en marcha, cómo se pueden llevar las animadores con los panelistas".

"Incluso se tenía contemplado no ensayar el día domingo, por una cuestión de turnos, de horarios, de presupuestos, un montón de cosas y se ensaya igual", dijo.

Entonces, Escobar volvió a tomar la palabra y comentó que "para meterle un poco más de bencina a esta hoguera, yo también tenía entendido que los ejecutivos no estaban muy conformes con el desempeño de Mirna. Que ella no está como para el vivo. Es muy de radio, es muy prensa".

"¿Antes del estreno de un programa empiezan las críticas?", comentó entre risas e impacto Sandoval. Ante lo que Paula explicó que "la están viendo ensayar. Entonces, el ensayo no fluye".

"Y no fluye con algunos panelistas, no sé si es específicamente con ella, ahí reportea Paula, y no hay fiato. Ahí es que no saben si integrar a más personas", continuó Fuenzalida.

Tu Día: ¿Cuándo debuta el matinal que reemplazará a Bienvenidos?

Finalmente, Tu Día llegará el próximo lunes a las pantallas de Canal 13, o sea iniciará sus emisiones a partir del 15 de noviembre, a las 08:00 horas.

La apuesta irá al aire de lunes a viernes entre las 08:00 y 13:00 horas, contando con panelistas como Mauricio Jürgensen y Francesco Gazzella, quienes estarán a cargo de los temas de actualidad; Emilio Sutherland, quien presentará reportajes de investigación y denuncias; y Bernardita Cruz liderando temáticas vinculadas a estilo de vida, espectáculos y tendencias.

En tanto, en los móviles estará Rodrigo Pérez y Ana María Silva, mientras que en las novedades meteorológicas aparecerá Gianfranco Marcone.