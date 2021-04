Vasco Moulian hace dura crítica contra Tonka Tomicic: "Le cuesta engancharse con los temas"

En el programa de Zona Latina, "Zona de Estrellas", los panelistas del espacio analizaron el actual momento de la carrera de la conductora Tonka Tomicic, a raíz de un reporte publicado el fin de semana por el Diario Financiero donde indicaban que la imagen antes sólida y cercana de Tonka Tomicic a cambiado.

Acerca de esto, el actor y director de televisión, Vasco Moulian, se refirió al respecto señalando "Tonka Tomicic es una marca. Una marca que gracias a Canal 13, a Canal 7 antes, se construyó. Esa marca, si no estuviésemos en pandemia, yo la tomaría y le diría ‘¿vamos a hacer eventos a todas las empresas?’, todo eso que ella hace solita y que no le llega ni uno al canal. Es un error del canal construir una marca y no cobrar de esos eventos".

Luego agregó que "yo sé que esto es lo más antipopular del mundo con respecto a los rostros, que me están odiando en este momento, pero no importa, así es la cosa y así es lo que yo haría".

Asimismo, lanzó una crítica sobre la conductora del "Bienvenidos": "Con respecto al matinal yo creo que Tonka debió haber estudiado, o haber dado la sensación de haber estudiado por último si no quieres estudiar. Algo importante. Debiste haber estudiado periodismo, debiste haber estudiado historia, debiste haber estudiado algo para poderte meterte en la conversación".

Concluyó indicando que "después del torniquete, después del ‘esto no va a prender’, después del estallido social hay que saber, hay que leer el diario. Y la sensación que me da cuando veo a Tonka es que no sabe los temas, le cuesta engancharse con los temas, es como una versión más linda de la Pancha Merino nomás".