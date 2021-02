Timothée Chalamet volverá a trabajar con Luca Guadagnino en la película de romance y terror "Bones and All"

El equipo de Call Me By Your Name finalmente podría volver a reunirse. Deadline señaló que fuentes le indicaron al medio que Timothée Chalamet y Luca Guadagnino están en conversaciones para realizar una nueva película donde Taylor Russell también participará.

Bones & All será el nombre del filme y contará con la dirección de Guadagnino. Dave Kajganich escribió el guión. aunque aún no se ha establecido una fecha de inicio para las grabaciones.

No se sabe mucho sobre el proyecto, aparte de que es una historia de amor y terror que gira en torno a los personajes de Chalamet y Russell.

Tras el éxito de Call Me By Your Name, Chalamet y Guadagnino han considerado varias formas de reunirse a lo largo de los años, pero las agendas de ambos siempre se interpuso. El drama de Sony Classics ganó varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actor por Chalamet y Mejor Película. La popularidad de Russell también ha ido en aumento desde su papel destacado en el revival de Lost in Space de Netflix y su reciente participación en Waves, aclamada por la crítica, que le valió algunas de las mejores críticas de su joven carrera e incluyó un premio Gotham al actor revelación.