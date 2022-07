Por que Guns N' Roses no son los únicos artistas que suenan en Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno), Disney confirmó el listado de canciones que conforman la banda sonora que trae harto de rock, pero también algunas baladas y cosas inesperadas. Todas favoritas del director Taika Waititi.

En la cuarta entrega en solitario del Dios del Trueno, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

En la conferencia de prensa de la nueva película de Marvel, el director Taika Waititi se refirió a las razones que lo llevaron a optar por las canciones que incluyó en la banda sonora de su película.

"Solo queríamos gastar tanto dinero como pudiéramos en algunas canciones. Siempre ha sido un sueño mío", dijo en primer lugar, medio en serio medio en broma.

Eso para luego explicar que "toda la estética en torno a la película siempre quisimos que fuera esta paleta grandilocuente, ruidosa y colorida reflectante, como furgonetas pintadas con spray en los años ochenta y portadas de álbumes de rock".

"E, incluso el tratamiento del título, ya sabes, para la película, es el tipo de cosas que habría dibujado en mi libro escolar en clase cuando no estaba escuchando. Recuerdo pasar meses y meses perfeccionando el logotipo de Metallica en la escuela".

"Así que sí, fue solo para aprovechar todas esas cosas. Además de que Guns N 'Roses fue como una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y que eso refleje el tipo de aventura loca que estamos presentando visualmente, fue otro de mis sueños que se hizo realidad", puntualizó.

Thor: Love & Thunder | ¿Qué canciones están en la banda sonora de en Amor y Trueno?

En la previa al estreno de la cuarta aventura en solitario de Thor, Disney reveló un listado con las distintas canciones que aparecen en la banda sonora de la película.

Este es el listado completo de canciones incluidas en Thor: Love & Thunder:

Only Time - Enya

Welcome To The Jungle - Guns N’ Roses

Paradise City - Guns N’ Roses

Old Spice Sea Chanty - Ginger Johnson

Fighting - Michael Raphael

Our Last Summer - ABBA

Family Affair - Mary J. Blige

Sweet Child O’ Mine - Guns N’ Roses

Goodies - Ciara

Hey Ninny-Nonny - Taika Waititi

November Rain - Guns N’ Roses

Rainbow In The Dark - Dio

Escucha algunas de las canciones: