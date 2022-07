Thor: Love and Thunder, la esperada nueva película de Marvel arribó este miércoles 6 de julio a cines nacionales con una nueva historia sobre el Dios del Trueno, la cual incluye el regreso de importante personajes de sagas anteriores.

El primer gran anunció se dio antes del estreno de la cinta, en donde se informaba que la ganadora del Oscar Natalie Portman regresa al Universo Cinematográfico de Marvel con un papel más importa. Jane Foster ahora es Mighty Thor.

La última vez que la reconocida actriz participó en el MCU fue en Thor: The Dark World de 2013, la segunda cinta sobre el personaje de Chris Hemsworth. Para Thor: Ragnarok (2017) la intérprete no estuvo presente en la historia.

En Love and Thunder, Thor, se encuentra en un viaje de introspección tras los sucesos de Avengers: Endgame (2019) en donde se une a los Guardianes de la Galaxia en un búsqueda por volver a encontrar su lugar en el mundo.

Sin embargo, todo cambia radicalmente cuando el Dios del Trueno recibe un mensaje de una vieja amiga que le informa sobre la llegada de Gorr the god Butcher (Christian Bale), un poderoso ser que tiene en su poder un arma que puede lograr la extinción de todos los dioses y que busca venganza por crímenes que le ocurrieron a su familia.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Thor: Love and Thunder. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué personajes de las sagas anteriores aparecen en Thor Love and Thunder?

Lady Siff, personaje de Jamie Alexander regresó al UCM en la cuarta entrega de Thor, en donde su personaje es la encargada de comunicarle a su amigo lo que estaba sucediendo en New Asgard.

Darcy (Kat Denning) y Erik Selvig (Stellan Skarsgård), los colegas y amigos de Jane Foster (Portman), también regresan a la saga, tras haber participado en las primeras entrega y continuar apareciendo en otras producciones de Marvel como WandaVision y Avengers: Age of Ultron, ambos personajes retoman sus papeles para Thor 4.

Matt Damon, Sam Neil y Luke Hemsworth, nuevamente realizan un cameo tal y como ocurrió en Thor: Ragnarok en donde interpretaron a Loki, Odín y Thor en una cinta sobre el superhéroe.