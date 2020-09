"The Witcher" anuncia que cambiará al actor detrás de "Eskel" en su segunda temporada

La serie "The Witcher" hace un tiempo retomó las grabaciones de su segunda temporada, luego de que se tuviesen que suspender debido a la pandemia del coronavirus, tras ello se ajustó el cronograma de filmación lo que derivó en que lamentablemente hubiesen cambios en el elenco.

Según informó Deadline, el actor danés Thue Rasmussen, que iba a interpretar al brujo "Eskel", anunció su salida de la ficción debido a los problemas en su agenda ocasionados por el ajuste en el calendario de rodaje.

En su cuenta de Instagram, el interprete publicó un mensaje informando que no estará en la segunda temporada, alcanzando solo a grabar algunas escenas que se hicieron en febrero y marzo.

“Lamentablemente, debido a la reprogramación por el Covid-19, no interpretaré a Eskel en 'The Witcher'. Es desgarrador, por supuesto, pero sobre todo me siento feliz y agradecido por los días que pude pasar en el set a principios de este año. Todos estaban extremadamente comprometidos y apasionados por el proyecto y fue una experiencia verdaderamente inspiradora”, escribió Rasmussen.

Si bien el anuncio de este cambio es reciente, desde el sitio Radanian Intelligence sostienen que Basil Eidenbenz será el encargado de reemplazar a Rasmussen, y que ya ha filmado escenas importantes para la serie.