El domingo se emitió el último capítulo de la segunda tanda de episodios de la temporada 11 de The Walkind Dead. ¿Cuándo se estrena la tercera parte?

The Walking Dead 11 | ¿Qué se sabe de la fecha de estreno de la parte final de la serie?

Este domingo 10 de abril se emitió el capítulo final de la segunda parte de la temporada 11 de The Walking Dead que dejó grandes preguntas por lo que los fanáticos ya están ansiosos de conocer la fecha de estreno de la última tanda de episodios que culminará con una historia que se mantuvo al aire por más de una década.

La serie que llegó en 2010 a la pantalla despertó mucho interés y popularidad en la audiencia. De hecho, el fenómeno se hizo mundial, sin embargo, durante los últimos años comenzó a recibir muchas críticas debido a la extensión de su trama.

No obstante, durante el último tiempo se ha dado a conocer que el mundo apocalíptico está en expansión con varias series y producciones derivadas que verán la luz proximamente como es el caso de Tales of the Walking Dead, que ya confirmó su estreno para el verano de este 2022.

Cabe recordar que el último episodio de The Walking Dead 11 parte 2 mostró la verdad detrás de la matanza en Riverbend y también un nuevo enfrentamiento, por lo que en la nueva tanda tendrá que revelarse cómo terminará esta historia.

¿Qué se conoce del estreno de la última parte de The Walking Dead 11?

Si bien se conoce que el cierre de The Walking Dead se ha programado para el 31 de octubre de 2022, por el momento no se conoce la fecha exacta en que se emitirán los nuevos capítulos, sin embargo, se espera que esto suceda durante los próximos meses.