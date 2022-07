The Voice Chile | ¿Qué días y a qué hora se emiten los nuevos capítulos del programa de CHV?

The Voice, el exitoso programa de competencia de CHV se encuentra en una etapa clave su competencia ya que está muy cerca de iniciar sus playoff y con ello comienzan las preparaciones para los shows en vivo.

El programa es conducido por Julián Elfebein y cuenta en el jurado con conocidos artistas internacionales. Beto Cuevas, Cami, Yuri y Gente de Zona, son los coaches de cada equipo quienes ayudan a los participantes a continuar avanzando en la competencia con el fin de llegar a la gran final.

Pero eso no es todo, ya que en paralelo se encuentra otro programa llamado The Voice: El Regreso, que es conducido por Emilia Daiber y cuenta con la participación de los competidores que no fueron elegidos en las audiciones a ciegas, en donde tienen una nueva oportunidad para ingresar al espacio.

Cuatro finalistas disputaron los dos cupos disponibles para volver a competencia, por lo que la decisión final fue de Gepe, el quinto coach del espacio, integrandose al programa Camila Ferretto y Jhon Soto.

¿Qué días y a qué hora se emiten los nuevos capítulos de The Voice?

Los nuevos episodios de la competencia se transmiten de domingo a miércoles a partir de las 22.30 horas.