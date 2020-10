"The Undoing": Las claves que hacen imperdible la nueva miniserie de HBO

HBO estrenará este fin de semana su miniserie original "The Undoing", producción que cuenta con un elenco liderado por la siempre alabada Nicole Kidman y el incombustible británico Hugh Grant.

La terapeuta Grace (Kidman) falla a la hora de percibir las señales de que su marido, el famoso oncólogo pediátrico Jonathan (Grant), tenía aspectos oscuros en su vida. La pareja neoyorquina lleva una vida perfecta, hasta que una muerte violenta y sucesos inesperados hacen que todo se desmorone.

La producción tiene la particularidad de que reúne una vez más al creador David E. Kelley con Kidman, tras su exitosa colaboración que dio vida a la premiada "Big Little Lies". El título, que también forma parte del catálogo de de HBO tuvo dos temporadas y alcanzó incontables premios, incluyendo 8 Emmys, por su creación, dirección y reparto. Al igual que en el drama anterior, Kidman también es productora ejecutiva de "The Undoing".

Otro de los atractivos de la serie debutante es que da pie para que uno de los actores más reconocidos del cine, Hugh Grant, vuelve a la televisión. El británico es conocido mundialmente por sus roles en películas como "Sensatez y Sentimientos", "Un Lugar Llamado Notting Hill", "El Diario de Bridget Jones" y "Mickey Ojos Azules".

En TV, sus trabajos fueron contados (estuvo, por ejemplo, en un episodio de "The Nanny", en la cuarta temporada), lo que genera la rara oportunidad de verlo en acción durante seis episodios consecutivos.

Nicole Kidman y Hugh Grant en "The Undoing".

Veterano de las pantallas, Donald Sutherland interpreta al padre de Nicole Kidman, en un rol que será esencial para la trama, en la medida en que intenta mantener, cueste lo que cueste, el estatus de su familia conmocionada por el escándalo.

A diferencia de Grant, que direccionó su carrera hacia el cine, Sutherland transitó muy bien entre los dos formatos. La nueva serie de HBO es una oportunidad más para reverenciar su talento y recordar sus participaciones en otros títulos.

Sutherland participa en series desde la década de 1960 (El santo; Los Vengadores) y prestó su renombre como actor en producciones recientes, como la franquicia Los juegos del hambre.

"The Undoing" es una nueva adaptación de HBO para la televisión a partir de una obra literaria. En el libro "You Should Have Known", de la norteamericana Jean Hanff Korelitz, Grace también es una autora renombrada que orienta a las mujeres para que escuchen mejor su intuición.

En la obra original, el desencadenante para la trama sucede en la noche de firma de ejemplares de Grace. En la miniserie, el puntapié inicial será una fiesta a beneficio.

Finalmente, la trama transcurre en Nueva York, en Upper East Side, el barrio más elegante y cool de la ciudad. Muchos lugares neoyorquinos entran en escena y hacen recordar a otras producciones que tuvieron a la ciudad como parte integral de su panorámica.

"The Undoing" se podrá ver todos los domingos desde este 25 de octubre a las 22:00 horas, por HBO y HBO GO.