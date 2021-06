The Sandman | Netflix revela clip tras de cámaras presentado por Neil Gaiman

Netflix sorprendió este martes a los fanáticos al revelar el primer clip tras de cámaras de la producción que adaptará la aclamada novela gráfica The Sandman. Y, curiosamente, el clip está presentado nada menos que por el mismísimo autor de la historieta, Neil Gaiman.

El video muestra a Gaiman paseando por los sets y revisando la utilería que se ocupará en la serie, evidentemente emocionado al ver que lo que creó hace tantos años se haga realidad.

En el material también se ve a Tom Sturridge, quien interpretará a Morpheus en la ficción, y a Gwendoline Christie, Lucifer en la historia, entregando sus impresiones sobre el trabajo que están realizando.

Según reza la sinopsis de la serie, en "una rica mezcla entre mito y fantasía oscura en la que la ficción contemporánea, el drama histórico y las leyendas aparentemente se entretejen, The Sadman sigue a la gente y los lugares afectados por Morpheo, el Rey de los Sueños, mientras enmienda los errores cósmicos -y humanos- que ha cometido a través de su vasta existencia".

Si bien The Sandman aún no tiene fecha fijada para su estreno, ya es una realidad su producción y próximamente estará en el catálogo de Netflix.

Go behind the scenes with @Neilhimself for a sneek peek at the production of The Sandman. #GeekedWeek pic.twitter.com/n3EQebWz5C