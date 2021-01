Netflix revela el elenco para la adaptación del alabado cómic "The Sandman"

Netflix reveló el martes el elenco del spin off de "Vikings" y ahora para continuar generando expectativas en torno a sus próximas producciones este jueves decidió destapar el casting que tendrá la adaptación de los alabados cómics de "The Sandman".

En primera instancia, ya se sabe que será el actor Tom Sturridge quien encabezará la ficción inspirada por el título de DC Comics creado por Neil Gaiman, esto porque se convertirá en "Dream, the Lord of the Dreaming".

Además, se anunció la participación de un rostro conocido para los fanáticos de las series: Gwendoline Christie, quien interpretó a Brienne of Tarth en "Game of Thrones" y que ahora será "Lucifer, gobernante del infierno".

Vivienne Acheapong (The Witches) como Lucienne, “librera jefe y guardiana de confianza del mundo de los Sueños”; Charles Dance (Game of Thrones) como Roderick Burgess, “un charlatán, chantajeado y mago; Asim Chaudry será Abel y Sanjeev Bhaskar será Caín, “la primera víctima y el primer depredador”; y Boyd Holbrook (Narcos, The Predator) interpretará a El Corintio, “la pesadilla fugitiva”.

El mismísimo Gaiman junto a Allan Heinberg están oficiando como guionistas de "The Sandman" para Netflix, la cual aún no cuenta con fecha de estreno.

Dream will be joined by VIVIENNE ACHEAMPONG as LUCIENNE, chief librarian and trusted guardian of Dream’s realm. (2/6) pic.twitter.com/9BnWHIJt4h — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

ASIM CHAUDHRY is ABEL & SANJEEV BHASKAR is CAIN, The first victim and the first predator. (4/6) pic.twitter.com/aDeY0iWblf — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021