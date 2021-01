¡Paren todo! Netflix revela elenco completo de la nueva serie inspirada por "Vikings"

Positivo o negativo, lo cierto es que los fanáticos inauguraron el 2021 despidiéndose de la popular serie "Vikings" y por supuesto de la saga de Ragnar Lothbrok y sus hijos, que los acompañó por seis temporadas y siete años.

Lo positivo es que el legado de la producción creada por Michael Hirst no se ha acabado, porque como Netflix ya había anunciado próximamente iniciará las grabaciones de un spin off de la ficción inspirada por los feroces guerreros nórdicos y ahora acaba de presentar a su elenco.

"Vikings: Valhalla" se llama la nueva serie que estará en manos del servicio de streaming, que estará ambientada en el Siglo XI, para contar las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando William el Conquistador.

Estos hombres y mujeres abrirán un camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo en constante cambio y evolución, y los fanáticos podrán seguirlos en sus viajes en tiempos en que Ragnar Lothbrok y los suyos no son más que figuras míticas.

Para dar vida a los personajes en primer lugar estará Sam Corlett, quien se convertirá en Leif Eriksson, "un groenlandés e intrépido marinero, criado en los límites exteriores del mundo conocido. Leif es nuestra entrada en un mundo vikingo en plena agonía de cambios violentos".

En tanto, Frida Gustavsson será Freydis Eriksdotter, una "feroz pagana, vehemente, testaruda y una firme creyente en los 'dioses antiguos'".

Leo Suter tomará el rol de Harald Sigurdsson, "un noble vikingo y de los últimos berserkers. Carismático, ambicioso y guapo".

Mientras que Bradley Freegard dará vida al Rey Canute, el gobernante de Dinamarca "cuyas ambiciones moldearán el rumbo del siglo XI".

Jóhannes Jóhannesson interpretará a Olaf Haraldson, cuyo perfil es el de "un vikingo físicamente enorme y ambicioso. Severo e implacable, Olaf es un cristiano del 'Antiguo Testamento'".

Laura Berlin será Emma de Normandía, una "joven, ambiciosa y una de las mujeres más ricas de Europa. De la corte normanda y sangre vikinga".

David Oakes se convertirá en Earl Godwin, el consejero principal del Rey de Inglaterra, conocido por ser "el sobreviviente definitivo".

Además, Caroline Henderson dará vida a Jarl Haakon, una "gran guerrera, líder tolerante y gobernante de Kattegat".

Pollyanna McIntosh se investirá como la Reina Ælfgifu, la "calculadora y ambiciosa” reina de Dinamarca.

Por su lado, Asbjørn Krogh Nissen se alzará como Jarl Kåre, quien "representa una amenaza para las viejas costumbres paganas".