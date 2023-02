The Mars Volta, es una banda conformada por Omar Rodríguez-López, guitarrista y compositor, y Cedric Bixler-Zavala, cantante y letrista, que surgió de las cenizas de la banda alborotadora de El Paso, At The Drive-In, en el 2001, que regresa a Chile luego de más de 10 años de su debut en el Festival SUE.

¿Cuándo es el concierto de The Mars Volta en Chile?

La banda se presentará el 31 de mayo en el Movistar Arena, retornando a Chile luego de su última presentación en el país en el Festival SUE (Santiago Urban Electronic) en noviembre de 2004.

Chile se suma a la gira internacional que contempla shows en Europa y Reino Unido, con este tour que viene después de un año prolífico para la banda y es que en septiembre de 2022 lanzaron “The Mars Volta”, su séptimo álbum de estudio, y su primera obra de música nueva en una década, el que fue aclamado por la crítica.

La venta de entradas para el concierto en el Movistar Arena se realizará a través de PuntoTicket y comenzará el 3 de marzo a las 11:00 horas, pero antes se realizará una preventa de entradas el 1 de marzo a las 11:00 horas para los Clientes Entel o pagando con Tarjeta Scotia.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El valor de las entradas generales para el concierto de The Mars Volta en Chile va desde los $25.300 pesos a los $86.250 pesos, incluyendo el cargo por servicio, para la preventa los precios van desde los $20.900 pesos a los $71.250 pesos, en donde se incluye el cargo por servicio.

De igual forma puedes revisar a continuación el precio de las entradas y las localidades disponibles: