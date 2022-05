Pedro Pascal coquetea con la posibilidad de que The Mandalorian llegue al cine: "¿No crees que es inevitable?"

El chileno Pedro Pascal está disfrutando a lo grande su gloria en Hollywood. Hace dos semanas estrenó El Peso del Talento que protagoniza con Nicolas Cage y este fin de semana fue parte de la Star Wars Celebration, donde se llevó todos los elogios y aplausos de los fanáticos de Anaheim, California.

Fue en el marco de ese evento que se mostró muy optimista por el futuro de su serie The Mandalorian, proyectando incluso una posible llegada de Din Djarin a los cines.

Consultado por la posibilidad, Pascal reaccionó indicando que "esa es una buena pregunta ¿No crees que es inevitable?".

"Yo personalmente, de verdad, no tengo ni idea, pero sería un sueño hecho realidad. ¡No es que más sueños puedan hacerse realidad! Tal vez he llegado a mi cuota", remató Pascal entre risas, en declaraciones a Variety.

Ya ya que estaba en esas, valoró la posibilidad de volver a los cines, el reencontrarse con la experiencia de estar en las salas, "ver la industria del entretenimiento evolucionar en tantas formas nuevas y diferentes".

"Me encanta ir al cine, he vuelto y simplemente poder estar con una audiencia nuevamente es una de las cosas más importantes para mí. Si sucede con The Mandalorian, todo lo que puedo decir es 'por favor'", concluyó el actor.

The Mandalorian tiene su tercera temporada confirmada y se estrenará en febrero de 2023.