Director de "Chernobyl" se encargará de la serie de "The Last of Us"

El videojuego "The Last of Us" saltará al mundo de la televisión con la adaptación en formato serie que está preparando HBO, la que ahora ya tiene a su director confirmado.

Johan Renck fue el responsable de comandar los cinco episodios de la exitosa y alabada serie "Chernobyl" y ahora anunció que al menos dirigirá el piloto de la esperada adaptación.

"Soy productor ejecutivo y estoy involucrado en ella. Es una serie de televisión en desarrollo. Así que no es algo de lo que me pueda encargar en toda su extensión; pero soy parte de la serie y dirigiré, al menos, el piloto", aseguró en conversación con el sitio Discussing Film.

Ellie es una de las protagonistas de "The Last of Us".

Pero el aporte de "Chernobyl" a "The Last of Us" no se queda ahí, porque previamente el creador de la serie que explora los horrores del accidente nuclear, Craig Mazin, también está involucrado en su desarrollo.

"Ya veremos cómo avanza. Quiero decir, tanto Craig como yo estamos trabajando juntos de nuevo, y trabajaremos juntos en otras cosas, porque nos caemos bien", añadió Renck en la entrevista.

De hecho, "estamos teniendo llamadas semanales, Craig y yo, también Neil (Druckmann), creador del juego, sobre varias aproximaciones y cómo trataremos eso".

"Hay muchas cosas que tomar en consideración y muchas decisiones y opciones que tomar en múltiples caminos sin decir mucho más sobre el tema", añadi Renck.

"The Last of Us" debutó en 2013 y es considerado uno de los mejores videojuegos del último tiempo. Su secuela está programada para estrenarse el próximo 20 de junio.