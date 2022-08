The Flight Attendant, la exitosa serie de HBO Max, estrenó este 2022 su segunda temporada en donde arribaron nuevos personajes que entregaron más drama a la historia de la querida protagonista. Por lo mismo, muchos se preguntan si habrá nuevos capítulos de la historia que encabeza Kaley Cuoco.

Casey se reencontró con su madre en la nueva temporada, la cual es interpretada por Sharon Stone quien tomó el rol de Lisa Bowden.

La madre de Cassie fue vista previamente en un flashback del episodio seis de la primera temporada, en donde se enfoca en la infancia de la protagonista. En aquella ocasión, el personaje fue interpretado por la actriz Morgan Hallett.

La temporada 2 de The Flight Attendant encontró a Cassie “viviendo su mejor vida sobria en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre. Pero cuando una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, se enreda en otra intriga internacional”.

¿Habrá una tercera temporada de The Flight Attendant?

Kaley Cuoco confirmó su participación en una nueva serie de Peacock basada en una historia real, la que gira en torno a “un agente de bienes raíces, un plomero y una ex estrella del tenis cuyas vidas chocan inesperadamente, exponiendo la obsesión de Estados Unidos con el crimen real, el asesinato y el asiento del inodoro que se cierra lentamente”, según la sinopsis oficial.

Esto hace suponer que quizás la nueva temporada de The Flight Attendant se demore más en llegar o definitivamente no llegue.

Todavía no hay confirmación oficial sobre que pasará con la serie de HBO Max, sin embargo la ex protagonista de The Big Bang Theory señaló a People en mayo que “Hicimos dos [temporadas], probablemente deberíamos terminar. Creo que me han superado en número con ese pensamiento; Definitivamente hay interés en hacer una tercera temporada. Creo que para mí, en este momento, el avión ha aterrizado”.

Revisa el tráiler de la segunda temporada a continuación.