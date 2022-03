The Covers 2 | ¿Quiénes fueron los nuevos tributos eliminados de la competencia?

La competencia de The Covers 2 se encuentra en una decisiva tras el avance del programa, en donde los tributos tendrán que dejar todo en el escenario para no abandonar la competencia.

En el nuevo capítulo de la segunda temporada se presentaron nuevos famosos interpretando a grandes estrellas de la música, quienes dejaron todo en el escenario para poder continuar en el espacio de talentos de Mega.

Quienes se presentaron en el más reciente capítulo fueron: Camilo Sesto (Yoan Amor), Shakira (Carla Costa), Alejandro Fernández (Juan Ángel Mallorca), Raphael (Claudio Olate), Alejandro Fernández (Miguel Garcés) y Sebastián Longhi (David Bowie).

El jurado compuesto por Beto Cuevas, Javiera Contador y Oscar Mediavilla decidió que los tres participantes que pasaban a la zona de eliminación fueron Yoan Amor, Miguel Garcés y Sebastián Longhi.

¿Quién fue el nuevo tributo eliminado de The Covers 2?

Tras una compleja decisión, el jurado informó que Miguel Garcés se convirtió en el primer eliminado de la noche. Sin embargo, algo inesperado ocurrió al momento de entregar el nombre del segundo artista que abandonará la competencia.

"No tenemos eliminado. No podemos, no tenemos las herramientas. Nos gustaría que se quedaran los tres, tuvimos una pasada perfecta en esta segunda ronda", informó Javiera Contador.

"Nuestra decisión como jurado, y asumimos las consecuencias de eso, es que no se va ni Yoan, ni tampoco el Seba", expresó la actriz.