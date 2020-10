"The Boys": ¿Qué dijo Stormfront en alemán al final de la segunda temporada?

La segunda temporada de la serie "The Boys" llegó este viernes a su conclusión, con un cierre que tenía sabor a despedida definitiva. Pero lo cierto es que ya está confirmado el tercer ciclo de la producción, así que los fanáticos no tienen mucho más de qué preocuparse, aparte de controlar las ansias a la espera de nuevos episodios.

Evidentemente, en el cierre se resolvieron las principales dudas que se habían establecido a través del desarrollo de la trama en la reciente tanda de episodios, pero el último capítulo igualmente dejó una interrogante dando vueltas: ¿Qué dijo Stormfront (Aya Cash) en alemán mientras agonizaba?

Cómo supimos recientemente, la flamante superheroína que se incorporó a "Los 7" resultó ser una despiadada racista de más de 100 años, que disfrutaba con el morbo de ver cómo se apagaba la vida en los ojos de sus enemigos cuando los mataba, además previamente haber sido la "súper" conocida como "Liberty" y también la esposa de Frederick Vought, el fundador de la empresa que actualmente controla a los superhéroes.

Pero además descubrimos que Stormfront no era invencible como se creía, porque cuando quiso matar a Rebecca, su hijo Ryan desató los poderes que aún no logra controlar, amputándole las extremidades y dejando seriamente quemada a la superheroína.

Stormfront se ganó el cariño de la gente en "The Boys", para posteriormente defraudarlos de la manera más horrenda posible.

Agonizando sobre una cama de hojas secas en medio del bosque la encontró Homelander y vio a su compañera balbuceando una serie de palabras en alemán que no fueron traducidas ni en inglés ni en español para quienes vieron el capítulo.

"Es war so schön. Wie wir dort zu dritt gesessen, im Schatten eines Apfelbaums. Erinnerst du dich an den Tag Frederick? Chloe hat die Arme aus dem Autofenster gestreckt. Wir haben den perfekten Platz am Fluss gefunden, im Schatten eines Apfelbaums. Es war das erste mal dass Chloe frische Äpfel gegessen hat. War so glücklich. Es war herrlich. Ich wollte dass er nie zu Ende geht", se le escuchó decir a Stormfront en ese momento.

El misterio ahora está resulto. Tales palabras se traducen como "fue hermoso como nos sentamos bajo la sombra de un manzano. ¿Recuerdas el día, Frederick? Chloe sacaba los brazos por la ventana del automóvil".

"Encontramos un lugar perfecto cerca del río, bajo la sombra de un manzano. Fue la primera que Chloe comía una manzana fresca. Yo estaba tan feliz, fue hermoso. Desearía que nunca hubiese terminado", cerró justo antes de que dejáramos de verla.

Con ello concluyó el arco de Stormfront en la segunda temporada de "The Boys", que ya se puede ver completa, con sus ocho episodios, exclusivamente en Amazon Prime Video.