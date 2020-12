"Se ha vuelto muy divertido y alegre": Creador de "The Boys" está preocupado por la tercera temporada

"The Boys" tuvo polémica pero exitosa segunda temporada este año e incluso logró figurar en múltiples listados con los mejores programas de televisión del años con estos nuevos episodios.

Ante este auspicioso panorama, el creador de la producción Eric Kripke ahora se encuentra en proceso de crear los guiones para la tercera entrega, a la espera de iniciar las grabaciones los primeros meses del 2021.

"Lo que más me preocupaba de la tercera temporada es que escribirla se ha vuelto muy divertido y alegre. Eso me preocupa", admitió Kripke a Consequence of Sound.

"Estoy disfrutando. Debería hacer una instropección intensa y profunda sobre este tema", añadió.

Por si aún no queda muy clara la paradoja que se presentó en la mente de Kripke, el responsable de la serie de Amazon Prime Video explicó que "sé, obviamente, que cada temporada de una serie de televisión se vuelve más dura, porque todos tus mejores instintos originales a explorar ya han sido explorados".

"Así que tienes que empezar a ir a otras áreas a las que no se te había ocurrido ir de buenas a primeras, y esas [temporadas] siempre son más difíciles de sentirlas tan grandes y fascinantes como las del principio. Así que es todo un reto", confesó.

Kripke también reconoce su comportamiento al producir: "me encantan mis temporadas una vez terminadas. Cuando las estoy haciendo, estoy siempre en plan: '¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor?' No soy el típico que dice 'Hemos terminado, qué contento estoy', sino el que desea haber tenido un mes más siempre", cerró.