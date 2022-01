El destacado podría regresar como un icónico personaje de la saga de Star Wars a la serie de Disney Plus.

Un rumor dice que Harrison Ford grabó una escenas para The Book of Boba Fett

Disney Plus

Este lunes un rumor que involucraba al destacado actor Harrison Ford, dejó expectantes a los fanáticos del mundo de Star Wars, luego que el medio The Sun diera a conocer que supuestamente el intérprete de 79 años habría pasado tres días grabando en la ciudad de Londres para un cameo que se dará a conocer en el capítulo final de The Book of Boba Fett.

De hecho, el Ford habría interrumpido la filmación de la quinta película de Indiana Jones para poder realizar las escenas, en las que posiblemente le quitarán algunos años con la última tecnología en computación.

¿Volverá como Han Solo?

Todo parece indicar que efectivamente el actor volverá como el icónico personaje a quien interpretó por primera vez en el clásico Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza de George Lucas en 1977.

Cabe recordar que que Han Solo fue asesinado en Star Wars: El despertar de la fuerza de 2015, sin embargo, estas nuevas escenas estarían ambientadas mucho antes de este episodio.

El primer capítulo de The Book of Boba Fett ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Disney Plus. El segundo llegará este miércoles 5 de enero.

Por el momento, la información se mantiene solo en rumores, por lo que habrá que esperar hasta el último episodio de la serie para ver la aparición de Ford.