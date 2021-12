The Book of Boba Fett | ¿Cuándo se estrena un nuevo capítulo de la serie del mundo de Star Wars?

Este miércoles se estrenó el primer capítulo de 'The Book of Boba Fett', la serie protagonizada por Temuera Morrison, que sigue la vida de Boba Fett, el cazarrecompensas más temido de la galaxia, en su camino para asumir el liderazgo del mundo criminal de Tatooine, que alguna vez fue de Jabba.

Este camino no será fácil, ya que se encontrará con varios opositores, sin embargo, no estará solo porque estará acompañado por Fennec Shand, una asesina, mercenaria y cazarrecompensas que trabajó para los principales sindicatos criminales durante la era del Imperio Galáctico.

Cabe recordar que Boba Fett apareció por primera vez en la película 'The Empire Strikes Back' de 1980, como el cazarrecompensas de Jabba que fue en busca de Han Solo . Luego se le volvió a ver en 'Return of the Jedi' (1983). Luego de una pelea en Tatooine, se puede ver que el guerrero cae en la boca de un Sarlacc, por lo que se había creído que estaba muerto.

¡Spoilers!

No obstante, en la segunda temporada de 'The Mandalorian' se dio a conocer que estaba vivo, eso sí, sin explicación de cómo había sobrevivido hasta ahora porque en el primer capítulo de The Book of Boba Fett en Disney Plus, se muestra un flashback del personaje escapando de la garganta del Sarlacc.

¿Qué día se estrena un nuevo episodio de The Book of Boba Fett?

El segundo capítulo de la serie spin-off de The Mandalorian, se estrenará el próximo miércoles 5 de enero en la plataforma de streaming Disney Plus. Eso no es todo porque los siete episodios llegarán cada miércoles hasta llegar al final.