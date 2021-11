The Book of Boba Fett | ¿Cuántos capítulos tendrá la nueva serie de Star Wars?

Durante el mes de diciembre, se estrenará en Disney Plus la serie The Book of Boba Fett, producción spin-off de The Mandalorian que relatará la vida de Boba Fett, el cazarrecompensas más temido de la galaxia.

Este domingo se dio a conocer un nuevo adelanto que mostraba más acción, conflictos y enfrentamientos entre Mando (Temuera Morrison), quien quiere tomar el liderazgo que dejó Jabba, y los personajes a los que quiere conducir.

En concreto nos mostrará como logró salir vivo del pozo de Sarlacc y las aventuras que tuvo que vivir para ocupar el disputado trono.

Eso no es todo, porque hace algunas horas se reveló otro teaser de 30 segundos con imágenes inéditas donde se introduce a Boba, quien menciona que quiere gobernar con respeto y no con miedo como Jabba.

¿Cuándo se estrena The Book of Boba Fett?

La fecha de estreno de la producción está contemplada para el próximo 29 de diciembre a través de Disney Plus.

¿Cuántos episodios tendrá la serie?

De acuerdo a la información oficial del servicio de streaming, la nueva serie tendrá un total de siete capítulos.

Revisa el nuevo adelanto a continuación: