The Beatles: Get Back | Debuta trailer del documental de Disney dirigido por Peter Jackson

The Beatles: Get Back se llama el esperado documental sobre la banda de Liverpool que creó Disney en conjunto con el reconocido director Peter Jackson y del cual la compañía del ratón acaba de presentar su trailer oficial.

La película mostrará el tras bambalinas, la camaradería y el humor de Paul, John, Ringo y George durante la creación del reconocido disco Let It Be.

Además, repasará de manera íntegra el último concierto en vivo como grupo: la icónica actuación de 42 minutos en la azotea en Savile Row de Londres, ese concierto improvisado que dieron los Beatles que se registró el 30 de enero de 1969, terminó siendo la primera actuación en directo de la banda después de dos años y la última como grupo.

The Beatles: Get Back es el resultado de más de 60 horas de filmación, además de 150 horas de material visual y sonoro inédito.

Disney+ previamente había confirmado que la producción se estrenará en tres episodios de dos horas cada uno, los próximos 25, 26 y 27 de noviembre.