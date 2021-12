El destacado cantante en el que está inspirado The Batman y no sabías

The Batman, la nueva película del oscuro personaje de ciudad gótica, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, encontró su inspiración en un destacado músico grunge que lamentablemente falleció hace 27 años.

Se trata nada más ni nada menos que de Kurt Cobain, el cantante, guitarrista y principal compositor del grupo Nirvana.

"Cuando escribo, me pongo música, y mientras escribía el primer acto (del guion de The Batman), sonaba (la canción) Something In The Way, de Nirvana", se acordó Reeves en una entrevista con la revista Empire. Esa referencia musical, lo animó a olvidarse de la caracterización habitual de Bruce Wayne y probar con algo diferente.

"Empecé a conectar (al personaje) con Last Days, de Gus Van Sant, y la idea de esta versión ficticia de Kurt Cobain que habita una mansión en decadencia", añadió el cineasta.

Fue este punto de vista, lo que hizo que Reeves escogiera a Pattinson para el papel del Hombre Murciélago.

"Tiene algo de Kurt Cobain: parece una estrella del rock, pero notas que también podría ser un ermitaño", explica. Algo que, precisa, también afecta a los habituales gadgets del personaje: "No es un animal social. Está construyendo todas sus trampas y sus cosas a solas con Alfred".

¿Cuándo se estrena?

La nueva película de Batman se estrenará el cines el próximo 4 de febrero de 2022.