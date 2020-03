Protagonista de "Stranger Things" presentó su más reciente canción

"Stranger Things" en su último ciclo trajo consigo la revelación interpretativa que fue la actriz Maya Hawke, quien interpretó a "Robin" en la ficción y dio vida al carismático trío de amigos junto a "Dustin" (Gaten Matarazzo) y "Steve" (Joe Keery).

Resulta que la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman no sólo es sobresaliente en la actuación, sino que también en cuento a sus dotes musicales. Es por eso que acaba de lanzar su más reciente canción "By myself", cuyo video clip ha gozado de una creciente popularidad.

Revisa el clip a continuación: