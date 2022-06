Stranger Things estrenará sus últimos dos capítulos de la temporada cuatro el próximo 1 de julio de 2022 y pese a que todavía quedan algunas semanas, recientemente uno de los actores se refirió a lo que se puede esperar de ellos.

En una conversación con The Guardian, Joseph Quinn, quien interpreta a Eddie Munson en la popular serie de misterio adolescente, se refirió a los dos episodios que quedan de la cuarta temporada que, a diferencia de los anteriores, tendrán una duración de casi dos horas.

Además de que serán más extensos, los creadores de la serie prometieron un cierre épico. "El episodio final tienen más efectos especiales que toda la temporada tres", adelantó Matt Duffer.

¿Qué ocurrirá en los últimos episodios de Stranger Things 4?

Sobre el término de la temporada cuatro de Stranger Things, el actor afirmó que será osado y emocionante. "Puedo decir que hay una escena con una guitarra y que el nivel de escala y ambición son impresionantes", manifestó el actor.

"Todas las semillas que se han plantado dan frutos y es una carnicería", agregó Quinn. Esto se asemeja a lo que ya adelantaron los hermanos Duffer.

Respecto a la posibilidad de que regrese para la quinta y última entrega, el actor expresó que todavía no le han confirmado si volverá a los nuevos capítulos. "Estaré furioso si es que no me llaman de regreso. Me encantaría estar en la quinta temporada si deciden tenerme", aseguró.

Por ahora no hay nada confirmado, debido a que recientemente el actor que interpreta a Will Byers, Noah Schnapp, reveló que habrán algunas muertes, aunque no dio detalles de qué personajes serán los que dejarán la serie para siempre.