Stigma la tiene clara: "Los planes son ganar Red Bull, ganar todo lo que tenga que ganar para ascender a FMS"

"Los planes son ganar Red Bull Batalla de los Gallos, ganar todo lo que tenga que ganar para ascender a FMS, vivir la experiencia desde el principio, la que tuvo que vivir Jokker, Joqerr y Esezeta. Quiero vivir la misma experiencia, tener que ir a las calles si es necesario, esa es la meta dentro del freestyle, seguir en el circuito, tratar de volver a FMS, voy a intentarlo", manifestó en Batallón.

Y agregó que "o sea si no lo logro, no importa, pero lo voy a intentar, porque fue una linda experiencia y mas encima fue la primera FMS, que estuvo Kaiser, Cristofebril y éramos una familia muy linda y en verdad que sólo lindos recuerdos tengo de la liga, entonces vamos a intentar volver y ahí ver qué pasa, si la puedo ganar, ir a la Internacional y ahí ya vamos a darnos un descancito del circuito, de las ligas y las batallas".

Stigma logró el título Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en 2013 y se mostraba como uno de los freestylers más importantes de la escena mundial, pero poco a poco el chileno fue bajando su participación en eventos competitivos que lo mantuvieron alejado hasta su regreso en FMS Chile. "No me gustaba como se estaban llevando las batallas, pero creo que fue pura inmadurez, porque si hubiera seguido podría haber aportado y cambiar algo, pero siempre estuve batallando en distintos eventos", aseveró de su desición de la época.

Luego su regreso con todo se dio en FMS Chile 2019: "Ya cuando empezó FMS lo planteó como un deporte, lo planteó como una liga y ahí de verdad que le di otra vuelta y la verdad es que me quedó gustando bastante la manera de plantearse las batallas y después compartir con mis amigos, me reencante del freestyle por así decirlo".

Finalmente, el exponente nacional se refirió a los rumores que lo ponían como un posible miembro de la FMS Argentina. "Sería interesante si sólo dependiera de mí, pero tengo familia y no me puedo ausentar de casa, si no tuviera nada me iría a Argentina un año a competir allá si se pudiese, porque de verdad me gusta mucho el flow que se ocupa en Argentina y creo que seria una experiencia muy interesante, pero no puedo a menos que tendría viajar para todas las fechas, a lo mejor podría hacerlo, no sé, sería una idea loca", cerró.