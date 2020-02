Stefan Kramer sobre su rutina en Viña 2020: "Di visibilidad a lo que viví y con lo que me involucré"

Stefan Kramer conversó con la prensa tras alcanzar su tercer triunfo en el Festival de Viña del Mar, con un rutina especialmente preparada para la Quinta Vergara y repasando lo que ha sido el estallido social desde sus propias experiencias.

A pesar de su feliz paso por el escenario, la conferencia de prensa tras la actuación fue el momento, entonces, para reaccionar ante críticas que emanaron desde el oficialismo, las que apuntaban a que "idealizaba la violencia".

El comediante planteó que "di visibilidad a lo que viví y con lo que me involucré y no lo veo de esa manera. Después repito en el final que estamos en una instancia donde hay una herida grande y la violencia no la va a sanar".

"Yo hice la expresión artística de lo que viví en este tiempo y se visibiliza un poco el contacto de la experiencia con la gente, de vivir más en comunidad. En ese caso se visibilizan más los héroes de la calle como Spider-Man, la tía Pikachú. Se hace también un paralelo con Avengers".

"Cada uno puede interpretar la rutina como le parezca y uno tiene que respetar todas las opiniones también que se den con respecto a la rutina", concluyó.

La transmisión conjunta de TVN y Canal 13 alcanzó un promedio de 52,2 puntos cuando Stefan Kramer estuvo sobre el escenario, entre las 23:55 y las 01:11. Un hito a resaltar fue que el imitador marcó un peak de 57 a las 0:11.