Stefan Kramer conquista Viña 2020 y cosecha positivos comentarios

El comediante Stefan Kramer no sólo triunfó sobre el escenario de la Quinta Vergara, sino que también entre el público que estuvo atento a la rutina a través de la transmisión del Festival de Viña del Mar 2020.

Elogios sobre cómo acomodó la rutina a la contingencia que vive el país desde el estallido social y valoraciones sobre los nuevos personajes imitados, además de recuerdos fotográficos con el mismo Kramer surgieron particularmente en Twitter, donde a los pocos minutos de pantalla su nombre se transformó en uno de los temas más comentados.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

NO FUCKS GIVEN EL KRAMER, CACHATE SACÓ LA GUITARRA DESPUES DE PASEARSE AL GOB Y A LA POLICÍA YA NO LE IMPORTA NADA

Quiero que alguien me ame y me apoye como Kramer a Paloma Soto. #VinadelMar2020

Me da la sensación de que Kramer ahora se da un lujito, como imaginando que no volverá a aparecer en TV por un buen rato.

A mi la verdad los imitadores no me hacen gracia, Kramer no es la excepción (no tengo «ese» humor) , pero esto es lo más explícito políticamente hablando desde nunca. Nombró todo, no lo sugirió, lo explicitó.