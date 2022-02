El actor de Vikings que se sumó al elenco de la serie de Disney Plus "Star Wars: Ahsoka"

Ashsoka, la nueva serie de spin-off de The Mandalorian para Disney Plus, acaba de sumar a sus filas a un conocido actor que fue parte de la exitosa serie de Netflix, Vikings.

Esta nueva producción basada en el universo de Star Wars será protagonizada por la actriz Rosario Dawson, quien ya interpretó el papel de Ahsoka Tano en la serie encabezada por Pedro Pascal.

Eso no es todo, porque recientemente se integró al elenco, Mary Elizabeth Winstead, quien es recordada por su rol como Ramona Flowers en Scott Pilgrim vs. the world, pero también por su papel como Huntress en la película de DC, Aves de Presa.

En cuanto al resto del elenco, la serie también será protagonizada por Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren de la serie animada Star Wars Rebels, y se espera que Hayden Christensen repita su papel de Anakin Skywalker.

Además de Dawson, Winstead, Bordizzo y Christensen, la serie de Disney+ acaba de incorporar a su reparto a Ray Stevenson, aunque no se conocen detalles del personaje al que interpretará.

El actor conocido por protagonizar a Othere en Vikings de History Channel, también ha dado vida a Gar Saxon en Star Wars Rebels y The Clone Wars.